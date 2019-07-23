نوال الزغبي تشوق الجمهور العربي إلى البرنامج الجديد "ذا تالنت"

شوقت الفنانة نوال الزغبي الجمهور إلى برنامج اكتشاف المواهب الجديد "ذا تالنت" والذي يعتبر التجربة الأولى لها في عالم اكتشاف المواهب، وكشفت تفاصيله في فيديو جديد لها، هذه تفاصيل وجوائز برنامج اكتشاف المواهب "ذا تالنت"

ونشرت نوال الزغبي فيديو لها على تويتر كشفت به عن مفاجأتها الجديدة بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ذا تالنت" والذي يحمل شعار "غرد للنجومية"، وقالت نوال في الفيديو انها سعيدة للمشاركة لاول مرة في برنامج مواهب على مواقع التواصل، وتمنت ان يغني المشتركين أغانيها التي تناسب أصواتهم.

وشوقت نوال الزغبي الجمهور للبرنامج الجديد والذي يأتي برعاية شركة "روتانا"، ويشارك في لجنة تحكيمه المطرب عبد الفتاح الجريني والملحن محمد رحيم والمذيع طوني ابو جودة وفيصل الزهراني، وتعتمد فكرته على المشاركة بفيديو للمتسابقين يعرضون به مواهبهم على تطبيق الكتروني، ويجرى تصويت من قبل الجمهور لاختيار الفائز بالبرنامج.

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ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه عربياً في اختيار المواهب عبر تطبيق ألكتروني، ويخصل الفائز باللقب على عقد انتاج وادارة اعمال فنية من شركة "روتانا"، ولم تكشف الشركة ونوال الزغبي عن موعد بدء البرنامج والذي يعتبر أول تجربة لها في لجان تحكيم برامج المواهب في مسيرتها الفنية.

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