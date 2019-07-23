مروان خوري يُحيي حفله في سورية رغم ظروفه الصعبة بعد وفاة والدته

حرص النجم اللبناني مروان خوري على تلبية رغبة الجمهور السوري رغم الظرف الصعب الذي يمرُ به بسبب وفاة والدته قبل أيام، إلا أنه تجاوز أحزانه وأحيا حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان قلعة دمشق.

ورغم أن الحفل كان مقررًا له الأحد الـ 14 من تموز/يوليو الجاري، أعلنت اللجنة المنظمة لحفلات قلعة دمشق إلغاء الحفل نهائيًا، وعاد مروان وأكد على حضوره في موعد جديد، حيث أقيم الحفل الأحد، وسط حضور جماهيري ضخم.

ولا يزال اللبناني مروان خوري متأثرًا بشدة بسبب رحيل والدته التي تركت الأثر الأكبر فيه، وهو ما اتضح في الرسالة التي خاطب فيها مروان جمهوره والتي جاءت مؤثرة، حيث أعرب عن حزنه الشديد ليس فقط بسبب رحيل والدته ولكن بسبب ما يحدث في سوريا أيضًا.

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وأضاف أنه مقتنع بالحزن والصعوبات والحرب في سوريا، ولكنه أيضًا مقتنع بأن الناس في حاجة لأن تعيش، قائلاً: "من رحلوا سيظلون في قلوبنا وأذهاننا ولكن لابد أن نستمر، ورغم أن البعض ربما يردد عن سبب غنائي وجزء بداخلي حزين إلا أنني أؤكد على قناعتي بأنني هذا العام فقدت أغلى إنسانة لي ولكن وجودي معكم بمثابة الفرح".

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وأكد على إهدائه حفله في سوريا لوالدته ولكل شخص حزين على من فقد من أحبائه، متمنيًا أن تستمر الحياة.

من جانبه أكدت مجموعة مينا المنظمة لحفلات قلعة دمشق، على تقديرها لهذا الموقف الإنساني والمسؤول من مروان خوري، موضحة أنه يُعبر عن مدى احترام الفنان لجمهوره رغم مصابه الأليم.

في السياق ذاته، حرص وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي رضوان مرتيني، على زيارة الفنان اللبناني مروان خوري في مقر إقامته في الفندق، حيث قدّم له أحرّ التعازي بوفاة والدته، مقدرًا محبته لسوريا والشعب السوري كونه وفى بوعده لجمهوره في إقامة حفله على مسرح قلعة دمشق متجاوزًا محنته التي مرّ بها.

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