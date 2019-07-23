فى عيد ميلاد دانيال رادكليف..لماذا عانى بسبب هارى بوتر حتى وصل للإدمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم دانيال رادكليف بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه على مستوي العالم الذين استمتعوا معه فى سلسلة أفلام هارى بوتر الذى لعب بطولتها وحققت نجاحاً كبيراً مما جعله يتمتع بشعبية عريضة على مستوي العالم منذ ذلك الحين.
دانيال رادكليف هارى بوتر
الشهرة الذى استمتع بها دانيال رادكليف لم تكن ذو تأثير إيجابى فحسب وإنما عاش بسببها فى كابوس ربما لم يتخيله البعض وكاد يقضى عليه مثلما قضى على آخرين نالوا من الشهرة قسطاً كبيراً منذ الطفولة كما حدث معه حتى تمكن من التخلص من آثارها السلبية بطريقة غريبة نسلط الضوء عليها خلال السطور التالية.
دانيال رادكليف مع هارى بوتر
حكي دانيال رادكليف أثناء ظهوره فى أحد البرامج فى السابق بأنه عانى الأمرين بسبب دوره فى سلسلة هارى بوتر الشهيرة مما جعله لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية لارتباطه فى ذهن الناس بتلك الشخصية التى ظلت عالقة فى أذهان محبيه، وبالتالى كي ينسى الشهرة ويعيش كما يحلو له فقد أقدم أواخر سن المراهقة على إدمان الخمور بشراهة حتى يتسنى له المشى فى الشارع دون أن يشعر بوجود أناس يراقبون كل تصرفاته.
دانيال راد كليف أكد أنه تمكن من العلاج فيما بعد
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