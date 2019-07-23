شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى تستكمل مشاهدها فى "بلا دليل" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة هاجر الشرنوبى تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل" بطولة الفنانة التونسية درة والفنان خالد سليم، بداية الأسبوع المقبل بإحدى الديكورات الخاصة بالعمل . مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى. وتشارك هاجر أيضاً فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى يتم تصويره حالياً، بطولة اياد نصار ومى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى تأليف أيمن سليم ونهي سعيد وإخراج مرقس عادل، بينما ظهرت فى دراما رمضان الماضى فى مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وحنان مطاوع وإخراج حسين المنباوى.

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