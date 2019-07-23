صورة| في عيدها القومي.. محمود عبدالعزيز على شوارع الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وضعت محافظة الإسكندرية، خلال احتفالها بالعيد القومي، صورًا للنجم الراحل محمود عبدالعزيز، في عدة شوارع بالمحافظة، كونه أحد أبنائها البارزين.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة النجم الراحل، مشهدًا من هذا الحدث عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "العيد القومي في الإسكندرية ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي.. شكرًا محافظ الإسكندرية وأهل الإسكندرية الغالين".
يذكر أن، النجم الراحل محمود عبدالعزيز، ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، وتوفى في 12 نوفمبر 2016 عن عمر ناهز الـ 70 سنة.
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