فيديو| إليسا بطلة إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، مشاركتها في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الاتصالات. ونشرت إليسا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وعلقت: "أغنيتي الجديدة". وتشارك إليسا في حفل غنائي يوم 29 يوليو الجاري، ضمن مهرجان قفصة الدولي التونسي.

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