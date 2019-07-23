محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المطرب الفلسطيني محمد عساف مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء وجوده في منزل المطرب الأردني عمر العبداللات.
وظهر عساف في الفيديو يغني مع عمر من داخل منزله، وعلق: "جلسة تملؤها الأخوة والمحبة، تشرفت اليوم بلقاء الفنان الأردني الرائع عمر العبداللات، الذي استضافني اليوم في بيته الكريم في عمان، خلال تواجدي لإحياء حفل مهرجان جرش يوم الخميس المقبل".
ويستعد عساف للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للمرة الثانية، 25 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفله الخميس المقبل.. محمد عساف في جلسة طرب مع عمر العبداللات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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