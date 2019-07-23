شاهد.. حقيقة انفصال شيري عادل عن زوجها الداعية معز مسعود

ردت الفنانة شيري عادل على شائعة انفصالها من الداعية معز مسعود بطريقة غير مباشرة. نشرت عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها برفقة معز لتنفي الأمر. وكانت أنباء تداولت حول انفصال الفنانة شيري عادل والداعية معز مسعود، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. Advertisements

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