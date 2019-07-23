شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لاختيار ناتالي بورتمان فى فيلم "Thor: Love and Thunder" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع الديلي ميل عدد من تعليقات الجمهور علي اختيار ناتالي بورتمان للمشاركة في بطولة فيلم " Thor: Love and Thunder " ، حيث جاءت التعليقات مخيبة للأمال، حيث شن بعض المتابعين لأفلام الأبطال الخارقين علي مواقع التواصل هجوما علي اختيارها معتبرين أنها لا تصلح للعب هذا الدور.

الفيلم يشارك في بطولته النجم العالمي كريس هيمسورث، وهو العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق السينما حول العالم، كذلك الممثلة الامريكية تيسا تومبسون هي واحدة من أبطال فيلم " Thor: Love and Thunder " .

ومن المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى تأليف وإخراج العمل، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية خلال الايام القليلة الماضية ، حيث اخرج تايكا الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".