الكنيسة المارونية تتهم “مشروع ليلى” بالمس بالمقدسات المسيحية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:43 صباحاً - مرّة جديدة، تتحوّل فرقة “مشروع ليلى” اللبنانية التي انطلقت سنة 2008 من الجامعة الاميركيّة في بيروت، الى مادة سجال، حيث أصدرت الفرقة بعدها ألبومات عدة، أثارت فيها الجدل بسبب مواضيعها.

ورداً على حفل مقرّر إقامته للفرقة في 9 آب 2019 في مهرجانات بيبلوس الدولية طالبت أبرشية جبيل المارونية بإيقاف هذا الحفل معتبرة أنه “لا يليق بمدينة جبيل استقبال حفلات مماثلة على أرضها، خصوصا أنّها تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلقيات الدينية والإنسانية”.

وكان سبق أن نشر حامد سنو وهو أحد مغنّي “مشروع ليلى” صورة استبدل فيها وجه مريم العذراء بوجه المغنية الأجنبية مادونا، ما اعتُبر اهانة استدعت إخباراً الى النيابة العامة.

وتعليقاً على الحملات ضدّه كتب سنو في صفحته على “فايسبوك”: “يا للأسف في كمية تطرف هائلة وبلبلة على الفاضي… طبعاً أكتر شيء مضحك بكل هل بلبله، إنو أنا بس حطيت مقال ع صفحتي بيتعلق بالمغنية madonna وكان في بالمقال صورة، لا أنا عملتها، ولا أنا كتبت المقال. وكمان في بلبله على كم meme، كمان لا أنا كتبتهم، ولا أنا رسمتهم. بقى مش عم بفهم لوين وصلنا؟ حرية تعبير ما في، (ماشي، هاجرت متلي متل نص البلد يلي مش حامل كمية القمع والتطرف) بس حتى حرية القراءة؟ طب ما تسكرو الانترنت كلها فرد مرة مش أسهل؟ واضح إنو محاولات المنع مش من ورا مقالات بقى وحياتكن حاج تتخبو ورا صوابعكم…”.