ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:43 صباحاً - دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي المطبع مع اسرائيل محمد سعود والذي تعرض للرشق بالنعال والشتائم خلال زيارته للقدس.

وعلقت سارة عيدان على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه محمد سعود أثناء تعرضه للشتائم خلال دخوله باحة الاقصى قائلة: “هل هذي اخلاق المسلمين؟ حتى اطفالهم لا يحترمون مسلم من بلد شقيق و يُبْصق عليه؟ ليس هو الحيوان بل الذي عامله بهذه المعاملة.”

يذكر ان سارة عيدان قد اثارت الجدل سابقا بعد ظهورها مع ممثلة إسرائيل ” أدار جندلسمان ” في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في لاس فيجاس عام 2017 وتقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقيها تهديدات بالقتل.