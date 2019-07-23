أحمد الفيشاوي يكشف بالتفاصيل حقيقة تدهور صحة والده

طمأن الفنان أحمد الفيشاوي محبي والده فاروق الفيشاوي على حالته الصحية، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بتدهور صحته

وقال الفيشاوي، لـ24، إن حالة والده في تحسن، حيث غادر المستشفي منذ ساعات، وعاد إلى منزله وسط عائلته، مضيفاً أنه متواجد معه في هذه الفترة، مضيفاً أن الفنان الكبير سيتجاوز مرضه بفضل إرادته وعزيمته.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي يعاني من مرض السرطان، حيث أعلن الخبر أثناء تكريمه من مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الماضية.

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