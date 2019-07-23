شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى "فان" يقدم سهرة موسيقية بمهرجان الشواطئ فى المضيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى المغربى فان للإطلالة على جمهوره في منطقة المضيق المغربية، عبر مشاركته في إحياء ليالي النسخة الثامنة عشرة، من مهرجان الشواطئ الموسيقى، بسهرة جماهيرية مساء الأربعاء 31 يوليو.

فان منتج ومؤلف موسيقى، يمتد مشواره الفنى لأكثر من 20 عامًا، وضع بصمته فى عدد من التجارب الغنائية المغربية الشهيرة، منها مشاركته فى تأسيس فرقة فناير، مع توزيعه وإنتاجه أغنية المعلم سعد لمجرد الشهيرة "انتى باغية واحد".

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يلقبه المغاربة باسم "موروكان هيت ميكر"، وعرف بمزجه بين الفلكلور المغربى أو "الموروكان ساوند" وبين المودرن ميوزيك والإلكترونيك، وتربع على عرش المزيكا المغربية بحصوله على لقب "الموروكان ميوزيك أوورد" مرتين متتاليتين، كما وصل للعالمية بحصوله على جائزة الـ"MTV" ميوزيك أوورد كأفضل عرض عالمى، بجانب حصوله على وسام المكافأة الوطنية بدرجة فارس من الملك محمد السادس.