كريم عفيفي يسخر من درجة الحرارة بـ"مسدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان الشاب كريم عفيفي صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، سخر فيها من ارتفاع درجات الحرارة. وظهر كريم في الصورة بـ"مسدس"، وعلق على الصورة: "كفاية حر". وشارك عفيفي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي. ​

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