في ذكرى وفاته الثالثة.. أحمد جمال سعيد يتذكر والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، صورًا لوالده الراحل عبر حسابه في "انستجرام".

وعلق أحمد على صورة والده: "النهاردة.. الذكرى الثالثة على وفاتك.. حاجات كتير أوي حصلت ووقعت وقمت وتعبت وقويت وبعدت عن ناس، وناس بعدت عني".

وتابع: "في كل مرة حاجة بتحصلي، كنت بدور عليك جوايا وأكلمك، وكنت بفتكر ردودك عليا ووالله كانت بتتحل وبلاقي ايجابات، وحشتني وهتوحشني بس إنت في مكان أحسن.. أنا عارف ومع أمي اللي كانت بتعشق التراب اللي أنت بتمشي عليه وانت كنت بتعشقها".

وأضاف: "هجلكم ومش بعيد بس أدعولي من عندكم إني أكون معاكم في نفس مكانكم.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا أطيب خلق الله".