شاهد.. الشتائم تلاحق مدون سعودي في القدس بسبب تطبيعه مع اسرائيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 صباحاً - استقبل مواطنون فلسطينيون من سكان مدينة القدس الشاب المطبع محمد سعود بالرشق بالنعال والشتائم؛ خلال زيارته للمدينة، والتي حاول الاحتلال الترويج لها على أنها لصحفي سعودي.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو متداول، لاعتداء شباب وأطفال فلسطينيين بالسب والبصق على محمد سعود وهو ناشط وإعلامي سعودي مشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل.

وتعرفت مجموعة من المصلين علي محمد سعود لدى دخوله المسجد الأقصى وطارده بعضهم، وسبوه ونعتوه بالمطبع الصهيوني.

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وسعود هو أكاديمي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض وواحد من ستة إعلاميين وكتاب عرب من العراق ومصر والأردن يزورون إسرائيل برعاية الخارجية الإسرائيلية.

كان سعود قد منح إذاعة الجيش الإسرائيلي حديثا إذاعيا قال فيه باللغة العبرية إنه يحب إسرائيل ويشعر إن الإسرائيليين مثل عائلته.

يذكر ان تطبيع محمد سعود مع اسرائيل أثار غضب السعوديين كما الفلسطيننيين حيث رأي الكثيرين منهم في أفعاله مخالفة فجة لنهج المملكة المنحاز للقضية الفلسطينية والرافض للاحتلال.