صالح الراشد ينشر اخر محادثة له مع صابرين بورشيد: “هذه كانت اخلاقها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:51 صباحاً - نشر الاعلامي الكويتي صالح الراشد اخر محادثة له مع الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد التي توفيت امس الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

المحادثة تعود الى اخر عام 2017 حين كانت صابرين بورشيد في الكويت فأرسلت رسالة صوتية الى صالح الراشد تقترح ملاقاته في احد المقاهي.

وعلق صالح الراشد على الرسالة قائلا: “هذه كانت اخلاق صابرين الله يرحمها والله انا حيل متضايق ادعوا لها الله يرحمها يا رب، والله صغيرة بالعمر وفي قمة نجاحها بس هذه حكمة الله سبحانه”.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان نبأ وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية، صابرين بورشيد (34 عاماً) بعد معاناة مع المرض، حيث أصيبت بثلاثة أورام في الرأس الأمر الذي تطلب علاجها السريع في الخارج.