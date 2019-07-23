شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات فيلم Toy Story 4 في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات الجزء الرابع من فيلم Toy Story، حول العالم حيث وصلت إلى 859 ملايين دولار أمريكى حول العالم، وهو من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون، فيما حقق الفيلم في دور العرض الإماراتية مليون و 690 ألف دولار أمريكي.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

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تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.