شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير : ليس لى أى صفحات على السوشيال ميديا ولا أجيد التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير حمدى الوزير ل"الخليج 365"، إنه لا يملك أى حسابات على السوشيال ميديا بمختلف أنواعها سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر، وأن جميع الصفحات التى تحمل اسمه وتعمل بنشاط لا يعرف عنها أى شئ.

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وأكد الوزير أن ابنته الكاتبة الصحفية مى الوزير كتبت مرارا وتكرارا عن هذا الأمر، حتى لا ينقل أحد أى أخبار من الصفحات المزورة التى تحمل اسمه، معربا عن غضبه الشديد من إستخدام اسمه عبر صفحات السوشيال ميديا، والبوح بتصريحات لا تمثله ولا تعبر عنه ولا عن أرائه، مناشدا الجميع بتوخى الحذر فى هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا فى الأساس، وأنه كان يملك صفحة على الفيس بوك منذ سنوات، تمت سرقتها منذ 3 أعوام، لأنه كان حديث التعلم عليها، ومن بعدها لم يؤسس صفحة أخرى، ولم يهتم.

يذكر أن الفنان الكبير حمدى الوزير عرض له خلال الأشهر القليلة الماضية مسلسل "أفراح إبليس 2"، حيث شارك فى بطولته بجانب النجوم جمال سليمان ومحمود عبد المغنى وصابرين وأحمد صفوت ومنة فضالى وآخرون، من تأليف مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.