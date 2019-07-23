الفنانة داليا البحيري رومانسية ورقيقة بـ الشيفون الأبيض

نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، صورة بصحبة زوجها رجل الأعمال، حسن سامي. وظهرت داليا البحيري، فى صورة رومانسية وهي تحتضن زوجها وترتدي ملابس صيفية أنيقة باللون الأبيض الشيفون. واعتمدت داليا البحيري، على إسكارف صغير على رقبتها لاستكمال أناقتها، ووضعت مانكير باللون الأحمر في أظافرها. وأكملت داليا البحيري، إطلالتها بـ شنطة باللون الأبيض والبينك وارتدتها بطريقة الكورس على كتفيها. Advertisements قد يهمك أيضا: داليا البحيري تحضر حفل إنجازات الدولة في التجمع الخامس داليا البحيري تتحدث عن صدفة دخولها التمثيل في "قول ياكبير"

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