نشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستغرام" صورة لها أثارت الجدل بين متابعيها . وظهرت مي بفستان اصفر قصير فوق الركبة اوف شولدر وارتدت نضارة شمس دائرية، والتقطت الصورة وخلفها حائط تستند عليه بقدمها ما اظهر ارتدائها سليبر . واعتمدت مي على صورتها بتسريحة شعر صيفية وجذابة ، وميك آب من الألوان الطبيعية الذي أظهر جمالها. وارتدت مي شنطة سلفر لامعة بيد طويلة بطول الفستان ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على صفحتها . Advertisements قد يهمك ايضاًً: الناقد طارق الشناوي يصف شخصية مي عمر في "ولد الغلابة" بأنها لا تدخل القلب مي عمر تؤكد استمتاعها بالعمل مع أحمد السقا

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كانت هذه تفاصيل خبر نشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لها أثارت الجدل بين متابعيها . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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