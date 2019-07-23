أنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد تواصل تصدر تريند يوتيوب

يواصل كليب أغنية أنساي للنجم محمد رمضان، والمغربي سعد لمجرد تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب مصر وعددا من الدول العربية، حيث حقق كليب "أنساي" 24,926,900 مشاهدة في خمسة أيام.

الكليب من إخراج حسام الحسيني، وتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس، وقدم خلاله سعد لمجرد ومحمد رمضان أداء تمثيليا وتصل مدة الكليب 7 دقائق.

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان الفنية هي أغنية "زلزال"، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.



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