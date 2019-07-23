شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى : تصريح ميريام فارس زلة لسان والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبنانى وائل كفورى عن سعادته البالغة بنجاح حفلته بمهرجان جرش للثقافة والفنون، والذى أقيم منذ يومين بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها.

وقال كفورى لـ"الخليج 365"، تربطنى علاقة ود ومحبة بجمهور مهرجان جرش والجمهور الأردنى بشكل عام، وأن التزاحم الشديد والإقبال الكثيف على حفله أسعده للغاية وفتح شهيته.

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وبسؤاله عن رأيه فى تصريح المطربة اللبنانية ميريام فارس ضد مصر، عندما قالت فى مهرجان موازين بالمغرب، إن عدم إحيائها لحفلات بالمحروسة هو أن أجرها أصبح مرتفعا على مصر، قال كفورى : " الواحد لا بد أن يعمل حسابه فى كل تصريح ويكون حريصا، وللأسف ما بدر من ميريام فارس زلة لسان، ولم تتمكن من التراجع عن التصريح بعدما صدر منها، ولهذا السبب لابد أن يكون الفنان حريصا فى كل تصريح يطلقه"، خاصة وأن السوشيال ميديا سريعة الانتشار وسرعانا ما تتناول أى أحاديث، ولذلك فهى سلاح ذو حدين.

كان النجم اللبنانى وائل كفورى قد أحيا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، وحضره 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، وقدم خلال الحفل العديد من أغانيه القديمة والجديدة التى جعلته أحد رموز الغناء الرومانسى بالوطن العربى، حيث بدأ الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جرش" أهداها للمدينة التى يحمل المهرجان اسمها، كما قدم أغنية أخرى للمملكة الأردنية، ثم توالت أغانيه الرومانسية المتميزة منها "مين حبيبى أنا"، و"يا هوا"، و"لاد الحرام"، و"بعترفلك"، "بحبك أنا كتير"، "صفحة وطويتا" وغيرها من أغانيه، وطوال الحفل ظل كفورى يتبادل التحية والرقصات مع الجمهور الأردنى.