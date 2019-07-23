شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة أمازيغ.. أحوزار يشعل ثالث ليالي مهرجان إفران الدولى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سهرة في ملكوت الأمازيغ"، العنوان الذي حمله حفل مطرب الأغنية الأمازيغية، المغربي أحوزار، إبان افتتاحه ثالث ليالي مهرجان إفران الموسيقي الدولي في المغرب.

قرابة الساعتين هي عمر الرحلة الغنائية التي خطف بها أحوزار مسامع مئات الحضور بتوليفة موسيقية من روائع الأغنية الأمازيغية والموسيقية الشعبية التقليدية لدى المغاربة، مصحوبة بعرض استعراضي راقص لأربع فتيات، أدخل الجمهور في "مود" التمايل والرقص مع إيقاعاته.

أحوزار أحد أيقونات الموسيقى الأمازيغية ويمتد مشواره الفني لأثر من ثلاثة عقود من السنوات، أطل لأول مرة على منصة المهرجان الدولي في إفران لأول مرة، والذي يعود هذا العام بنسخته الرابعة، محتضنا نخبة من النجوم العرب، منهم العراقي ماجد المهندس والمغربية دنيا بطمة والمغربي حاتم عمور.

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