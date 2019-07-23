بالصور| داليا البحيري بصحبة زوجها على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة داليا البحيري، صورًا برفقة زوجها رجل الأعمال حسن سامي، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت البحيري وزوجها في الصور أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية على أحد الشواطئ، واكتفت داليا في تعليقها بوضع "قلب". واحتفلت داليا البحيري بزواجها من المهندس حسن سامي، في ديسمبر 2017، وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين، بأحد فنادق الزمالك.​

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