"خلينا نشتغل".. أول رد من شيري عادل على خبر انفصالها عن معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

نشرت الفنانة شيري عادل، ستوري جديدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يجمعها مع زوجها معز مسعود.

وظهر الثنائي في الفيديو الذي تم تصويره اليوم الثلاثاء، وفق مصادر مقربة، في حالة من الوفاق أثناء عملهما على مشروع فني جديد.

وظهرت شيري في الفيديو بجوار زوجها معز مسعود في أحد المطاعم.

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وقال معز، في الفيديو الذي نشرته شيري: "ده بجد إنتي مجنونة.. خلينا نشتغل".

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات عن انفصال الزوجين.​