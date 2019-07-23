ليالي الصيفية| زوجة عمرو دياب في إسبانيا.. وريا أبي راشد على شواطئ اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها في سوريا، وعلقت: "سوريا العشق".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة الشابة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة متميزة، وهي تقف على دراجة بخارية خلال رحلتها في أوروبا.

لاميتا فرنجية

حرصت اللبنانية لاميتا فرنجية، على قضاء إجازتها الصيفية في اليونان، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام".

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تنفس البحر وأشعر بالرمال".

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إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت برفقة طفل صغير.

ريا أبي راشد​

ونشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، صورًا لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، في ميكونوس باليونان، وعلقت: "الشمس والطعام والأسرة والحب".

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، صورًا لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة.

زينة عاشور

نشرت زينة عاشور، زوجة الهضبة عمرو دياب، صورة عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة نالت إعجاب محبيها، في إسبانيا.

سامو زين

نشر المطرب سامو زين، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، وهو يستمتع بإجازته الصيفية.