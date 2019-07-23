بسنت السبقي: "إبن أصول" ساعدني على الاختلاف و"صباح الخير" أجبرني على الشر

أكدت الفنانة الشابة بسنت السبقى سعادتها بردود التى وصلتها عن دورها فى المسلسل الدرامى " إبن أصول " مع الفنان حمادة هلال و الذى تم عرضه مؤخراً و قالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، ردود الأفعال التى وصلتنى فاقت توقعاتى و ذلك يرجع إلى التغير الكامل الذى قدمته خلالها بعيداعن جميع الشخصيات التى قدمتها قبل ذلك .

و أضافت " بسنت " ، على الرغم من زخم الأعمال الدرامية فى موسم رمضان فمسلسل " إبن أصول " حصل على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور ، و أعتبرها تجربة مميزة و مضيئة فى مشوارى الفنى .

و عن مشاركتها فى الفيلم السينمائى " صباح الخير " مؤخراً قالت ، سعدت بالمشاركة خلاله

Advertisements

لأنه تجربة شبابية مختلفة عن الأفلام التى تقدم خلال الفترة الأخيرة ، و شخصيتى خلاله كانت " شريرة " لأول مرة أقدمها بخلاف " البنت الطيبة " التى قدمتها فى أعمالى الفنية قبل ذلك .

و عن أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة قالت " بسنت " ، تعاقدت على مسلسل درامى جديد و سأفصح عن تفاصيله قريباً .

يذكر أن بسنت السبقى شاركت مؤخراً فى " إبن أصول ، صباح الخير ، أهواك " و غيرهم .