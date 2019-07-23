أكدت الفنانة الشابة بسنت السبقى سعادتها بردود التى وصلتها عن دورها فى المسلسل الدرامى " إبن أصول " مع الفنان حمادة هلال و الذى تم عرضه مؤخراً و قالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، ردود الأفعال التى وصلتنى فاقت توقعاتى و ذلك يرجع إلى التغير الكامل الذى قدمته خلالها بعيداعن جميع الشخصيات التى قدمتها قبل ذلك .
و أضافت " بسنت " ، على الرغم من زخم الأعمال الدرامية فى موسم رمضان فمسلسل " إبن أصول " حصل على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور ، و أعتبرها تجربة مميزة و مضيئة فى مشوارى الفنى .
و عن مشاركتها فى الفيلم السينمائى " صباح الخير " مؤخراً قالت ، سعدت بالمشاركة خلاله
و عن أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة قالت " بسنت " ، تعاقدت على مسلسل درامى جديد و سأفصح عن تفاصيله قريباً .
يذكر أن بسنت السبقى شاركت مؤخراً فى " إبن أصول ، صباح الخير ، أهواك " و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بسنت السبقي: "إبن أصول" ساعدني على الاختلاف و"صباح الخير" أجبرني على الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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