شاهد.. ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:40 صباحاً - فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عروسين من مناصريه بحضور حفل زفافهما الذي أقيم بنادي الغولف الذي يمتلكه بمدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي الأميركية.
وكان العريس مونغيلي قد أرسل، عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف.
وبحسب مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأميركي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صيحات الحاضرين في الوقت الذي ارتدى فيه ترمب بدلة سوداء دون ربطة عنق.
وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترمب وبدأوا يرددون “USA، USA”، بينما عانق ترمب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.
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