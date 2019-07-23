سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف عن ميول شقيقها الجنسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة السورية سوسن أرشيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، لأغنية شقيقها الجديدة.

وعلقت على الفيديو قائلة: “من الأخر و لنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فبالتالي أنا مع حقوق المثليين”.

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وكشفت الأغنية عن ميول شقيقها الجنسية وهو مثلي، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي حذرتها من تأييد المثلية وعلق البعض بأن يتأثر زوجها الفنان مكسيم خليل، برأيه وينفصل عنها.

وكان آخر أعمال سوسن أرشيد فيلم “يوم أضعت ظلي”، والذي استغرق تصويره 7 سنوات، وتدور أحداثه حول سناء التي تخرج للبحث عن أنبوبة غاز حتى تتمكن من طهي وجبة ساخنة لطفلها البالغ من العمر تسع سنوات في ظل غياب والده للعمل في السعوديّة، فتجد نفسها في المنطقة المحاصرة، ولا تستطيع العودة إلى بيتها، تضيع سناء في ضواحي دمشق لتكتشف أن الناس بدأت تفقد ظلالها خلال الحرب الموحشة، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.