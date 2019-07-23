حفل عيد ميلاد والدة فرح الهادي يعرض زوجها عقيل الرئيسي للانتقادات.. كيف رد؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الكويتية فرح الهادي والدتها بحفل مميز أعدته خصيصا لها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بمشاركة زوجها الفنان عقيل الرئيسي.

الفنانة الكويتية شاركت جمهورها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للحظة دخول والدتها المكان ومفاجأتها بالحفل.

فرح قامت خلال الفيديو بتقديم الحلوى والهدايا لوالدتها، والتي بدت عليها السعادة الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، بينما تولى عقيل التصوير، وظهر صوته وهو يقول لحماته: “تستاهلين”.

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هذا الحفل عرض عقيل لانتقادات شديدة من متابعيه، والذين اتهموه بأنه عاق لوالدته، حيث أنه لا يفعل معها مثلما يفعل مع حماته.

هذه الانتقادات أثارت غضب عقيل بشدة، ورد عليها قائلا: “رداً على اللي قالوا وطلعوا اشاعة إني عاق بأمي.. أولاً هذه أمور عائلية خاصة وما أسمح أحد يتدخل فيها.. ثانيا انا الحمد لله اموري طيبة مع الوالدة وما فيها الا العافية... لحد يتدخل باموري ومستخدم اسمي ويحاول يثير الجدل ويستعطف الناس”.

وتابع: “وفي نقطة لازم اوضحها أمام العلن.. بالنسبة لي أمي رقم واحد فيها حياتي وماكو شي بالدنيا ممكن يأثر على علاقتها فيها حتى لو كانت “زوجتي”.. ما في أحد يعلمني شلون اتعامل مع امي.. واللي قاعد يطلع هالاشاعات خل يتعلم ويصلح علاقته بأمه”.