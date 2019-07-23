تطورات الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي بعد نقله للمستشفى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعيش الوسط الفني والجمهور حالة من القلق على الوضع الصحي للفنان فاروق الفيشاوي بعدما طالب ابنه الفنان أحمد الفيشاوي بالدعاء له.
فاروق الفيشاوي تعرض لأزمة صحية في منزله نتيجة أدوية السرطان التي يأخذها بانتظام، وبعد تدهور حالته نصح الطبيب بنقله للمستشفى.
وذكر عماد محرم، صديق الفيشاوي، أنه الفنان خرج من المستشفى بعد عدة إجراءات وعاد لمنزله مرة أخرى، وحالته مستقرة، وقام بزيارته الفنان عماد رشاد وكمال أبو رية.
صديق الفيشاوي أكد أن حالة فاروق الفيشاوي مضطربة منذ حوالي أسبوعين، ولذلك اعتذر الفنان عن المشاركة في عرض «الملك لير» في السعودية.
وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع.
يذكر أن الفيشاوي شارك مؤخراً في عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخراني والتي بدأ عرضها في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد عزمي ونضال الشافعي، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، وإخراج تامر كريم.
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