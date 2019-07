شكرا لقرائتكم خبر عن مغني الراب العالمي "راس" يغني في مصر لأول مرة بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مغني الراب الأمريكي راس Russell Vitale لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، عبر حفل عالمي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، مساء الجمعة 2 أغسطس.

راس مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، و الخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop، واستحوذ على الحائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتي What They Want و Losin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf على جائزة ال Platinum العالمية.

ويفتتح الحفلات الغنائية العالمية التي تتبناها العلمين في انطلاقتها الرسمية خلال موسم الصيف الجاري، والتي ستتضمن حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز.