شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج "مسرح الجنوب" ضمن مهرجانات الهئية العالمية للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهئية العالمية للمسرح التابعة لليونسكو على إدراج المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ضمن قاعدة بيانات المهرجانات الدولية، ونشر جميع فعاليات المهرجان على الموقع الرسمى للهئية .

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة رئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، إن "مسرح الجنوب" حقق نجاحا كبيرا داخليا وخارجيا، خاصة أن الدورة الرابعة والتى أقيمت فى شهر أبريل الماضى بمحافظة أسيوط حققت أهدافها، واستطاع المهرجان أن يقدم عروضه فى مختلف قرى المحافظة، مما كان له أثره الكبير فى إعادة تشكيل الوعى لدى الأهالى، كما كان للمهرجان السبق فى إدخال عروض وورش مسرح العرائس فى صعيد مصر، وتقديم عروض الأراجوز فى محافظة أسيوط وقراها .

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وأضاف أن المهرجان وفر فرصة كبيرة لشباب الجنوب فى التعرف على تكنيك المسرح فى الدول الأخرى، وأيضا التعرف على تراثهم وثقافتهم، وذلك من خلال الاحتكاك الذى حدث بين الفرق والشباب المصرى والفرق الأجنبية المشاركة فى المهرجان .

وأضاف هيثم الهوارى أن المهرجان حقق حلم شباب الجنوب بتقديم أعمالهم الفنية خارج مصر وذلك من خلال برتوكولات التعاون التى وقعتها إدارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب مع عدد من المهرجانات الخارجية فى تونس والمغرب، وفى هذا العام تم توقيع برتوكول مع مهرجان كينيا الدولى للمسرح لاستضافة العروض الفائزة فى المهرجان

ولأول مرة شهدت مصر بصفة عامة ومحافظة أسيوط بشكل خاص تشكيل أكبر تجمع مسرحى أفريقى من خلال الإعلان عن تأسيس اتحاد المسرحيين الأفارقة وتتولى مصر رئاسة الدورة الأولى .