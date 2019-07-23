شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر ما بين تكريمها وتحكيمها للأفلام القصيرة بمهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين متابعتها للأفلام الروائية القصيرة المشاركة فى مهرجان جرش للثقافة والفنون وتكريمها تنشغل الفنانة مادلين طبر هذه الأيام بفعاليات المهرجان، الذى يقيم للمرة الأولى مهرجانا للسينما، حيث اقتصرت فعالياته على مدار الـ33 دورة الماضية على الموسيقى والغناء فقط.

ومن جانبها قالت الفنانة مادلين طبر لـ"الخليج 365": شرفت بمشاركتى التأسيسية لمهرجان السينما للأفلام القصيرة الأول بالأردن بإدارة المنتج أيمن عبد المعطى، والذى يقام على هامش فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة، وبمشاهدتى لما يزيد عن 23 فيلما عربيا وعالميا استنتج أن جيل الشباب العربى بشكل خاص كسر القوقعة وحطم القيود الفكرية والجنسية، وانطلق بمواضيع حقيقية خارج الصندوق، هزتنى لروعتها ولكسر (التابو) الفنى والفكرى.

وأضافت مادلين طبر: "لقد كنت رئيسة لجان وعضوا فى لجان تحكيم عربية وأجنبية ومصرية كثيرة، لكنها المرة الأولى التى أقع فيها فى حيرة، فالمواضيع والفكرة هم محور تسابق الأفلام،

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بالإضافة للتقنية العالية التى يجيدها جميع الشباب".

وتابعت طبر حديثها قائلة: "مستمتعة بنجاح أيمن سماوى مؤسس مهرجانات الفحيص ومدير مهرجانات جرش الغنائية والسينمائية، ويساعده هذا العام للمرة الأولى فى مهرجان السينما المنتج أيمن عبد المعطى".

يذكر أنه على مدار أيام مهرجان السينما بإدارة المنتج أيمن عبد المعطى، المقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بإدارة أيمن سماوى، تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن المصرى والعربى فى مقدمتهم النجمان مصطفى شعبان وطارق لطفى، والفنان السورى الكبير جمال سليمان، ونجما الأردن إياد نصار ومنذر رياحنة، والفنانات روجينا وسلمى المصرى وأميرة نايف، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والمنتج حسام شوقى مشرف عام شركة سينرجى للإنتاج الفنى والدرامى، والمخرج أحمد صالح، والأردنية مارغو حداد، والمخرج الأردنى جلال طعمة والفنانة الأردنية صفاء سلطان، والمذيع أحمد عبدالعزيز، والمخرج فيصل الزعبى، والفنانة الأردنية سميرة خورى، والفنان الأردنى محمد العبادى،والفنان السورى أندرية سكاف، والفنانة الأردنية د.ريم سعادة، والشاعر المصرى ياسر قنطوش، والمخرج الأردنى عروة زريقات، والمخرج الأردنى حسن أبو شعيرة، والفنان الأردنى عبد الكريم قواسمى، والإعلامية الأردنية ضياء العوايشة.