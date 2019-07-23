شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر تذكرة وموعد عرض مسرحية "المتفائل" لـ سامح حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان سامح حسين لافتتاح مسرحيته الجديدة "المتفائل" التي تجمعه بسهر الصايغ، وأعلن النجم عن موعد عرض المسرحية يوم 26 يوليو المقبل على المسرح القومى الساعة 9 مساء، وجاءت أسعار التذاكر من " 30، 50 ، 70 ، 100 " جنيه.





مسرحية " المتفائل " مأخوذة من رواية " كانديد " للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي .

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يذكر أن " كانديد " هي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.