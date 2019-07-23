شكرا لقرائتكم خبر عن شريرة فى المسلسل و"كيوت" فى صورها.. أورسولا كوربيرو تتألق فى جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الممثلة العالمية اورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" فى المسلسل الإسبانى الشهيرLa Casa De Papel، فى جلسة تصوير جديد التقطتها لمجلة Glamour الإسبانية، ظهرت فيها أناقتها وأنوثتها التى تغيب فى دورها داخل الأحداث.

وظهرت كوربيرو، فى الصور الجديدة التى نشرتها المجلة الإسبانية، وهى ترتدى فستانا أسود اللون "سواريه" وآخر رمادى اللون، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وعلى سياق متصل، عرضت شبكة قنوات نتلفيكس حلقات الموسم الثالث والجديد من المسلسل الحائز على تقييم 8.6 عبر موقع IMDB الشهير، يوم الخميس الماضى، وسرعان ما لقيت تقييمات إيجابية من قبل المشاهدين والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، الذين تجمعوا فى ميادين مدينة مدريد لمشاهدة الحلقة الأولى سوياً.

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وجاءت أحداث الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB.