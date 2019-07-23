شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون مشاهدة × 5 أيام.. كليب "إنساى" يشعل يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، فى تحقيق ما يقارب الـ27 مليون مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع يوتيوب.

وأشعل الثنائى "الأسطورة والمعلم" منصات السوشيال ميديا بالعديد من المقاطع المقتطفة من الكليب الذى يبلغ مدته أكثر من 7 دقائق، محققاً أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.

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وفى سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.