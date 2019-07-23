محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حرص الفنان حمادة هلال على إرسال مقطع فيديو اعتذر فيه لمسؤولي حفل توزيع جوائز الميما عن حضور تكريمه بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته.
وقال هلال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدته تمر بوعكة صحية، طالبًا من جمهوره الدعاء لها بالشفاء.
وكان الفنان حمادة هلال ضمن المكرمين في حفل الميما المقام اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وحقق حمادة هلال نجاحات كثيرة هذا العام على المستوى الغنائي والدرامي، إذ أصدر في بداية العام الجاري أغنية "أشرب شاي" التي حققت صدى كبير مع الجمهور، فضلاً عن نجاحه للمرة الرابعة على التوالى في دراما رمضان بمسلسل "ابن أصول" الذي نال نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية من قبل النقاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مرض والدته.. حمادة هلال يعتذر عن استلام جائزة "الميما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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