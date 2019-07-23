هند صبري بإطلالة أنيقة وزينة بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم عبر مواقع التواصل لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم أبرز 10 لقطات للنجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرتها بفستان أصفر قصير، مرتدية نظارة شمس.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وفستان يشبه الفراشة.

علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا من اللون الأخضر.

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

ديانا حداد

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

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زينة

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال تقف في وسط الشارع.

هنادي مهنى

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال باللون الأسود.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة أثناء قضائها إجازتها.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية.

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستانًا قصيرًا.​