بحضور نجوم الفن.. 40 صورة ترصد زفاف هبة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تصوير - محمود عبدالناصر: احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها على باسل الأمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. Advertisements ورصدت كاميرا الخليج 365، حضور عدد من نجوم الفن لحفل الزفاف منهم الفنان أحمد فريد والفنانة دنيا عبدالعزيز ومصمم الأزياء هاني البحيري. اقرأ أيضا: "ملكة جمال مصر وبطلة كتكوت".. ما لا تعرفه عن هبة السيسي

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