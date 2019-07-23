أكشن وسيارات وغادة عادل.. في الإعلان الرسمي لفيلم "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد ممدوح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "ولاد رزق2"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق ممدوح على الفيديو بقوله: "الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق2، فيلم عيد الأضحى 2019". ومن المقرر طرح الفيلم في 8 أغسطس 2019.

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وسيطرت مشاهد الأكشن والسيارات على إعلان الفيلم.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، عمرو يوسف، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، ريم مصطفى، وتظهر الفنانة غادة عادل ضيفة شرف.

العمل من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.