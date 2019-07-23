"ملكة جمال مصر وبطلة كتكوت".. ما لا تعرفه عن هبة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: تصوير - محمود عبدالناصر: احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها على باسل الأمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.. ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات قد لا تعرفونها عن هبة السيسي: 1- فنانة مصرية تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة. 2- بدايتها كانت عبر تقديم برنامج "الهواة". 3- عملت كموديل إعلانات وفيديو كليب. 4- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004. Advertisements 5- أول أعمالها السينمائية فيلم "كتكوت" عام 2006، مع الفنان محمد سعد. 6- شاركت في مسرحية "ولاد اللذينة" عام 2007. 7- من أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسل "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك". 8- شاركت مؤخرًا في أعمال سينمائية منها فيلم "حليمو" مع الفنان طلعت زكريا. 9- تزوجت من قبل من رجل الأعمال كريم محمود، ولديها منها ابنة تُدعي "هيفين". 10 - حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين، منهم دنيا عبدالعزيز ونرمين ماهر وأحمد فريد.

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