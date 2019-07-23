تراند اليوم : الكويت تقدم "عيدية جميلة" لدولة قطر "الراقية" في عيد الأضحى.. تعرف عليها...

وعبر المخرج الكويتي عبد الله عبد العزيز المسلم عن سعادته لهذه العروض والتي وصفها بالـ «عيدية» الجميلة التي يقدمها لـ"جمهورنا في قطر" والذي وصفه بـ"الراقي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققناه في الكويت منذ بداية الموسم المسرحي في عيد الفطر الماضي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة القبس الكويتية
ويشارك نجوم العمل عبد العزيز المسلم، انتصار الشراح، مرام، فوز الشطي، محمد الشعيبي، مشعل الشايع، محمد عبد العزيز المسلم، تأليف عبدالعزيز المسلم ومحمد الكندري، إخراج عبدالله المسلم.
وأضاف المسلم :أن تقديم عرضنا المسرحي أمام الجمهور القطري انما يؤكد استمرار التواصل مع هذا الجمهور الراقي بشكل سنوي، الذي تسعى اليه المجموعة دائما، متمنيا ان ينال العرض قبول كل من يشاهده.
وذكر المسلم أن العمل يعتمد على كوميديا مختلفة تماما في البناء الدرامي، لاسيما ان الجمهور يتوجه الى المسرح بحثا عن المتعة والترفيه، والعرض المسرحي الذي يعتمد فقط على طرح قصة أو قضية من دون تفاعل كوميدي لا يلتفت إليه الجمهور، لافتا الى ان الجمهور يعتبر المسرح واجهة مهمة للاستمتاع والبحث عن الجديد لدى كل فنان لاسيما في الكوميديا، معتبرا ان هذه المسرحية شكلت منعطفا جديدا في مسرح الرعب نظرا لمواكبتها التقنيات الفنية العالمية والخدع البصرية وغيرها، مشيرا الى ان هذا العرض فيه حالة فريدة من الإبهار.