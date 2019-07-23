بالفيديو.. حمو بيكا يطرح أحدث مهرجانات أغانيه

طرح الفنان حمو بيكا مهرجان بعنوان "برج الصحاب"، عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركه في الغناء كل من نور التوت، و مودي أمين.

كل من نور التوت، و مودي أمين. يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخراً مهرجان بعنوان "وداع يا دنيا وادع"، وشاركه في الغناء كل من نور التوت، علي قدورة، مهرجان بعنوان "وداع يا دنيا وادع"، وشاركه في الغناء كل من نور التوت، علي قدورة، إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشاركف الغناء كل من نور التوت، علي قدورة. Advertisements

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