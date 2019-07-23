آهات وصاجات.. عرض مسرحى جديد يجمع بين زينة وهانى رمزى

أكد السيناريست حمدى يوسف انه انتهى من كتابة عرض مسرحى جديد يحمل اسم «آهات وصاجات» ويناقش من خلاله قضية الصراع بين الاجيال وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى على الأسرة المصرية.

وقال حمدى يوسف لـ«الوفد»: المسرح المصرى فى مأزق كبير فقد تخلى عنه نجوم الصف الأول وغاب عنه الجمهور، وقد تحمست لكتابة مسرحية «آهات وصاجات» وانتاجها ايضا ورصدت ميزانية ضخمة حتى يخرج العرض بشكل مبهر ويجبر نجوم

الصف الاول على العودة للمسرح.

وعن النجوم المشاركين فى العرض قال: تربطنى بالفنان هانى رمزى علاقة طيبة، خاصة انه قام ببطولة مسلسلين من تأليفى «عريس ديلفرى وابن النظام» ولذا رشحته لبطولة العرض المسرحى ورحب بالفكرة، خاصة انه غائب عن المسرح منذ 15 عاما وسوف نبدأ البروفات بعد عودته من امريكا مطلع الشهر القادم وتم

الاتفاق مع الفنان الكبير احمد بدير والفنان عصام كاريكا الذى تولى وضع الالحان ويقوم بدور داخل العرض، وعن العنصر النسائى فى المسرحية قال: العرض كوميدى استعراضى ورشحت الفنانة زينة لبطولة العمل وأعلنت ترحيبها بالفكرة كما اننى اتفاوض مع ياسمين عبد العزيز وأتمنى ان توافق على المشاركة فى العرض، لأن عودة نجوم الصف الاول للمسرح سوف تعيد له بريقه وتضمن ايضا عودة الجمهور.

يذكر ان السيناريست حمدى يوسف سبق وأن خاض تجربة الانتاج وقدم فيلم «مهمة صعبة» ومسلسل دموع فى حضن الجبل واحلام مؤجلة.