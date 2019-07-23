فى دورته الثالثة.. الجونة يحتفى بـ«مينا مسعود»

يحتفى مهرجان الجونة السينمائى، فى دورته الثالثة بالنجم المصرى الكندى مينا مسعود، فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

حيث أعلنت ادارة المهرجان عن استضافة مينا مسعود بعد النجاح الكبير الذى حققه بفيلم علاء الدين، والذى حقق إيرادات كبيرة فى قاعات العرض المصرية وفى العالم.

النجاح الكبير الذى حققه مينا خلال الأيام الأخيرة، لفت اليه الانظار على مستوى مصرى وعالمى، خاصة وأنه قدم فى الفيلم مشاهد اكشن خلال تجسيده دور علاء الدين أعطت للعمل ثقلا كبيرا، خاصة أن أداء مينا مسعود التمثيلى وصفته الصحف العالمية بأنه لم يكن متطورا بل كان ساحرا وخطف الانظار خلال احداث الفيلم الذى يعد أول فيلم واقعى للفيلم الشهير الذى سبق وقدمته ديزنى على طريقة أفلام الرسوم المتحركة قبل 20 عامًا.

تأتى مبادرة تكريم مينا مسعود، خلال مهرجان الجونة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أجل دعم الأجيال الثانية، والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين، وتُمكِن هذه المبادرة المهرجان أن يصبح منصة مثالية لصناع الأفلام من كل الخلفيات والأصول، وأن يوسع مداه فى دوائر الصناعة العربية والعالمية.

وأعلنت ادارة المهرجان انها تواصلت مع مينا، وسيأتى لتكريمه خلال فعالياته، مينا ولد فى مصر لكنه هاجر مع عائلته إلى كندا، وقتها كان عمره 3 سنوات فقط، تربى فى مدينة ماركهام، وكان يحلم بالعمل فى مجال التمثيل منذ أن كان مراهقا، درس علم الأعصاب فى جامعة تورنتو، لكنه قرر السعى وراء حلمه فى مجال التمثيل.

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أول مسلسل شارك فيه كان

Nikita وقدم خلاله مشهدًا واحدًا فقط عام 2011، بعدها شارك فى Open Heart وهى دراما كندية، حيث شارك بدور صديق البطل، كما شارك فى دراما عن Jack Ryan وقام بدور طارق قصار، وكان محلل وكالة المخابرات المركزية، وساعده فى خوض مجال التمثيل روبن ويليامز وهو مثله الأعلى.

خلال لقاء له، أكد أن عمله فى التمثيل كان صعبا جدًا بسبب ملامحه الشرقية المصرية التى تختلف عن ملامح الأفارقة وبالتالى لا تناسبه أدوارهم كما تختلف عن الأوروبيين، لكنه يؤمن بأن صناعة السينما تتطور إلى حد كبير.

بجانب فيلم علاء الدين سيظهر مينا مسعود فى أفلام Warning وStrange But True خلال 2019.

يذكر أنه على مدار الدورتين السابقتين لمهرجان الجونة السينمائي، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية، سعيا لتوفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، لوصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافى.