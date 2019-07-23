أغسطس المقبل.. دعسوقة تحيى حفل فولك في روم آرت سبيس

يحيى باند دعسوقة حفل فولك، يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، في رووم آرت سبيس، بالتجمع الخامس، و من المقررأن يبدا الحفل في تمام الساعة 9 مساءً، بسعر تذكرة 100 جنيهاً.
يذكر أن باند دعسوقة طرح سابقًا أغنية بعنوان "لو الكل الناس قالت الحقيقة"، و هي من كلمات و ألحان حسين الإمام، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
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