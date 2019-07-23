أغسطس المقبل.. دعسوقة تحيى حفل فولك في روم آرت سبيس

يحيى باند دعسوقة حفل فولك، يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، في رووم آرت سبيس، بالتجمع الخامس، و من المقرر

أن يبدا الحفل في تمام الساعة 9 مساءً، بسعر تذكرة 100 جنيهاً.

يذكر أن باند دعسوقة طرح سابقًا أغنية بعنوان "لو الكل الناس قالت الحقيقة"، و هي من كلمات و ألحان حسين الإمام، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.