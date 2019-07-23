منافسة ساخنة بين هانى شاكر ومصطفى كامل على منصب نقيب الموسيقيين

يقام يوم الثلاثاء 30 يوليو، انتخابات نقابة المهن الموسيقية، حيث تجرى الانتخابات على منصب النقيب واعضاء مجلس الادارة، وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من فحص جميع الطعون الاسبوع الماضى.

وانتهت اللجنة إلى أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هانى شاكر النقيب الحالى والفنان مصطفى كامل. ورفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذى ادعى فيه ملكية الفنان هانى شاكر سجلا تجاريا يخص شركة إنتاج، فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الادعاء وبالتالى رفضت الطعن.

كما تم استبعاد المطرب احمد العيسوى لحيازته سجلا تجاريا حتى 2017 وهو ما يخالف اللائحة، كما تم رفض طعن من مصطفى كامل ضد المايسترو حمادة أبواليزيد كما رفض طعن من

الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين وتم رفض تنازل من وفا حسين لتقديمه بعد الميعاد المقرر.

كما شملت القائمة 45 عضوا للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة وهم: «مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، على عبدالحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمى، محسن سيد أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، محمد عبدالله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبدالله

فرج عبدالحليم، حلمى محمد على عبدالباقى، مصطفى محمد السيد خليل الجندى، زينهم محمد مصطفى، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفى عبدالله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلى ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفى على بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبوالمجد، وفا حسين وفا على، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبواليزيد الغنيمى، أشرف عبد الحميد أحمد السعداوى، شريف على حمدى، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومى السيد، منال إسماعيل الغرباوى، عبد الحكيم عبد الغنى محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوى، هشام زكى بلح».

ومن المقرر ان تعاد الانتخابات فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يوم الثلاثاء 6 اغسطس.