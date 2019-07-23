شاهد.. وصلة غناء تجمع بين محمد عساف وعمر العبداللات

نشر الفنان محمد عساف فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلالها في وصلة غناء تجمعه بالمطرب عمر العبداللات.
وعلق الفنان محمد عساف قائلاً:"لنا اللّه و القلب مجروح .. مع صوت الأردن الرائع عمر العبداللات ، شكرا على الاستضافة الكريمة في بيتك العامر في جلسة أخوة و محبة".
يذكر أن الفنان محمد عساف يشارك في مهرجان جرش، في دورته الـ 34، ومن المقرر إحياءه حفلاً ضخماً مساء يوم الخميس المقبل 25 يوليو، وذلك بتقديم العديد من أغانى التراث الفلسطينى والأردنى.
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